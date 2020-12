Le premier site de vente de "cannabis bien être" vient d'être lancé dans le Gard

Le chanvre Cévenol, le premier site de vente dans le Gard de "cannabis bien-être", voit le jour à Servas, (près de Salindres) dans le Gard. Il propose, conditionnée, de la fleur de cette plante, naturellement riche - disent ses promoteurs - en CBD (cannabidiol). Une molécule qui n'a pas d’effet psychotrope. Derrière le site qui vante "Le seul et unique chanvre cévenol et une production respectueuse de l’environnement et des hommes", la famille Givelet.

Le père, les fils et le CBD

Louis Givelet paysan de puis 35 ans, le père de Mathieu et Antonin, a un peu froncé des sourcils quand il lui ont annoncé vouloir planter en mars 1.000 M2 de chanvre. "Sur dénonciation d'un aimable voisin, nous avons vu débarquer en août la brigade des stup', nous avions les papiers, tout est légal" dit-il. "Ils sont repartis sans rien dire".

Un voisin inquiet, la brigade des stup' qui débarque. Copier

En septembre la récolte et 7 kilos de fleurs de CBD.

"Pour obtenir le CBD beaucoup de travail, une attention de tous les jours pour enlever toutes les graines". Il faut éviter la pollinisation et supprimer tout les "mâles" pour n'obtenir que du chanvre "femelle"" explique Antonin Givelet. Une attention de tout les instants, "pour avoir une belle fleur riche en cannabidiol".

Reportage chez les Givelets à Servas (Gard). Copier

Le chanvre est un aliment, pas un psychotrope

Le Chanvre Cévenol ne propose que des fleurs, plus tard, de l'huile essentielle et autres pommades. On ne sétend pas sur le rapport investissement/revente du produit fini, mais, "la diversification de la ferme familiale (blé et vin en bio) semble assez intéressante". La France interdisait la vente du cannabidiol, elle vient de se faire rappeler à l'ordre par l'Europe qui considère qu'il n'était pas un produit stupéfiant mais un aliment.

Mathieu Givelet un des fondateurs du site Le chanvre Cévenol. Copier