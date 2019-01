Le président de la Chambre d'Agriculture de Vaucluse brigue un nouveau mandat

Le président de la Chambre d'agriculture de Vaucluse, troisième sur la liste d'union FDSEA-JA se représente à sa propre succession. André Bernard appelle les agriculteurs à voter pour que la profession reste incontournable et décisionnaire face au Gouvernement et à l'Administration.

Les agriculteurs sont appelés à voter jusqu'à la fin du mois, le 31 janvier pour renouveler les élus à la Chambre d'Agriculture de Vaucluse. Depuis 1984 , la liste de la FDSEA est majoritaire. Il y a donc peu de suspens cette année encore sur le nom du syndicat qui sortira vainqueur des urnes le 6 février prochain. Fort de son bilan, le président de la Chambre d'agriculture se représente à sa propre succession. Il appelle les agriculteurs à voter, peu importe la liste, mais pour que la profession reste décisionnaire et incontournable dans le débat public.

André Bernard met en avant les nombreux dossiers sur lesquels les élus se sont mobilisés et continueront à se mobiliser. De nouveaux dispositifs d'aide à l'installation d'agriculteurs ont été mis en place, un organisme unique de gestion de l'irrigation va bientôt voir le jour ou encore les travaux entamés pour réduire l'utilisation de produits phytosanitaire. André Bernard est également très fier des casiers réfrigérés "la chambre d'Agriculture de Vaucluse en est à l'origine, on est appelé par beaucoup de départements qui veulent savoir comment faire pour les mettre en place et Vinci autoroute veut aussi les développer avec un système de commandes en ligne via un application sur les smartphones."

Le taux de votant était de 47 % dans le département en 2013 lors des dernières élections, c'est bien au dessus des autres élections consulaires. Le Vaucluse compte 28 757 électeurs. Cette année quatre listes sont en lice : la FDSEA-JA, la confédération paysanne, le Modef et la coordination rurale.