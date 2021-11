Plan de sortie de flotte: le président du comité régional des pêches veut rester optimiste

Devant les professionnels de la pêche réunis à Saint-Pol-de-Léon dans le Finistère depuis ce jeudi matin, la ministre de la mer Annick Girardin annoncé la préparation de plans de sorties de flotte, autrement dit des indemnités pour les pêcheurs qui n'obtiendront pas les fameuses licences accordées au compte-goutte par les britanniques et qui autorisent les marins français à venir pêcher dans les eaux anglaises. A ce jour, 220 licences ont été accordées à des pêcheurs français, mais la France en réclame encore 150 de plus dont environ un tiers pour les pêcheurs des Hauts-de-France. L'annonce de ce plan de sortie de flotte peut laisser penser que le gouvernement lui-même ne croit plus à l'obtention de ces fameuses licences.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais le président du comité des pêches des Hauts-de-France lui voit encore des raisons d'espérer. Dans une interview à nos confrères de France Info, il indique ainsi "C'est un outil parmi tant d'autres parce qu'il n'y a pas que des plans de sortie de flotte, il y aussi des plans de reconversion, etc. Les négociations continuent. (...) On croit encore à une issue positive". Il estime qu'aujourd'hui, la seule solution est de mettre en place des mesures de rétorsion tout en restant vigilants car elles pourraient pénaliser les mareyeurs et donc la filière de transformation du poisson. "On ne peut pas dire que le gouvernement baisse les armes", indique-t-il.

"On vide nos ports de nos capacités de pêche"

Frédéric Cuvillier, le maire de Boulogne-sur-Mer, président de l'agglomération boulonnaise et lui-même ancien ministre de la mer est lui beaucoup plus critique, estimant que le plan de sortie de flotte, c'est concrètement "la mise à la casse des bateaux, C'est vider nos ports de nos bateaux de pêche et donc de nos capacités de pêche". Il dit comprendre qu'il s'agisse d'une réponse économique pour les pêcheurs qui se retrouvent sans licence, mais c'est aussi, rappelle-t-il, une réduction des capacités de capture de poissons du port de Boulogne. "La mise à la casse des bateaux signifie qu'on vide nos ports de notre capacité de pêche et que nous fermons la porte à des perspectives d'avenir sur des métiers qui pourtant doivent être accompagnés face à la situation que nous connaissons, notamment depuis le Brexit."