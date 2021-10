Le président du syndicat des vignerons des Pyrénées-Orientales critique le plan "France 2030"

Le programme d'investissement est censé faire rentrer l'agriculture française dans une nouvelle ère. Sur les 30 milliards d'euros du plan "France 2030" annoncé ce mardi par Emmanuel Macron, deux milliards seront consacrés à des innovations de "rupture" pour le monde agricole. La France compte miser sur le numérique, la robotique et la génétique afin de "décarboner la production", "sortir de certains pesticides" ou "améliorer la productivité".

"On va droit dans le mur"

David Drilles, le président du syndicat des vignerons des Pyrénées-Orientales reste dubitatif. "Ces annonces pourraient paraitre intéressantes avec beaucoup d'investissement pour le monde agricole. Mais je pense qu'on va droit dans le mur. L'agriculture est un métier primaire qui doit d'abord employer des gens. On a déjà perdu beaucoup de main-d'œuvre avec la mécanisation. Si on enlève encore de l'humain avec du numérique et de la robotique on pourra bientôt mettre l'agriculture sous cloche ! Nous avons déjà accepté la technologie et la mécanisation pour notamment pouvoir travailler avec moins d'herbicides. On n'est pas contre la technologie mais il ne faut pas que ça soit abusif !"