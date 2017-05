Le prix des herbes "de Provence", pas toujours d'ici, flirte avec celui de la truffe

Attention au prix et à la provenance des herbes de "Provence". La qualité n'est pas forcément là, et les prix peuvent atteindre des sommets, quand on regarde le ratio au kilogramme.

Trop chères les herbes de Provence ? Les herbes aromatiques sont vendues à prix d'or en grande surface. Dans les rayons, on trouve des pots à deux, trois euros. Mais avez vous été chercher le prix au kilogramme ? "Pour des certaines déclinaisons comme la première saveur, ou cueillette fraîcheur, il y a des prix qui peuvent aller jusqu'à 795 €/kg pour la coriandre ou... 1.200 euros pour la ciboulette !", remarque Marine Desorgne, de l'association CLCV.

La CLCV a comparé les prix Copier

Seules 10% des herbes de Provence sont "made in" Provence

Les herbes "de Provence", elles sont rarement produites chez nous. 90% sont importées du Maghreb, d'Albanie, de Pologne. Elles coûtent moins cher : "un mélange fabriqué en France coûte quatre fois plus cher!" précise Vincent Mignerat, président de l'association interprofessionnelle des herbes de Provence.

Alors certes la région ne produit pas assez pour couvrir les besoins en France. Mais attention à la qualité : "C'est devenu un terme générique dans lequel on peut mettre ce qu'on veut!", estime Vincent Mignerat.

Les herbes de "Provence", "on peut y mettre ce qu'on veut" affirme Vincent Mignerat Copier

Les "vraies" herbes de Provence sont reconnaissables au logo Label rouge sur l'emballage, voulu par les producteurs.