Le prix des tracteurs a augmenté "de 10 à 30 %" déplore le concessionnaire mayennais Lesieur

Le Space (Salon des Productions Animales - Carrefour Européen) s'ouvre ce mardi matin au parc des expositions de Rennes. Trois jours de salon agricole dans un contexte compliqué pour les éleveurs avec une grosse sécheresse cet été, la flambée des prix des engrais, de l'énergie et des matières premières.

Les temps sont durs aussi pour les concessionnaires de matériel agricole comme le Mayennais Lesieur, présent notamment à Mayenne, Soulgé-sur-Ouette et Craon. 25 commerciaux du groupe sont présents au salon. L'entreprise a vu son activité ralentir et elle s'attend à une année 2023 compliquée.

"On avait un carnet de commandes en 2021 qui était correct en fin d'année, ce qui nous a permis de bien travailler jusqu'à maintenant, précise Jean-Maurice Mesnage, président du groupe Lesieur. Et aujourd'hui, on travaille pour 2023 et je suis beaucoup plus inquiet pour notre business de 2023."

La guerre en Ukraine et la sécheresse ont chamboulé le marché avec des commandes qui tardent à arriver et des agriculteurs qui repoussent leurs investissements.

Quand la récolte est moins bonne, forcément, les résultats sont moins bons, ce qui peut jouer sur les décisions d'achat. Et nous, on est impacté directement en tant que vendeur de matériel. Ce sont des reports d'investissements ou des annulations d'investissements. On nous dit, écoutez l'outil ou le tracteur était bon à changer, mais vu la conjoncture, on va attendre. C'est beaucoup ce qu'on entend en ce moment.

Les banques mettent aussi leur grain de sel, la remontée des taux d'intérêt est aussi problématique pour Lesieur. En six mois, Jean-Maurice Mesnage estime qu'un tracteur a augmenté de 10 à 30 % selon les modèles. La fin d'année est d'habitude propice aux investissements. Mais le président du groupe Lesieur sait déjà qu'il ne réalisera pas beaucoup de commandes au dernier trimestre et table sur une baisse du chiffre d'affaires de 10 à 15 % par rapport à l'an passé.