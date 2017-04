Le prix du beurre flambe depuis un an

Depuis 12 mois, le cours du beurre ne cesse de grimper, près de 80 % ! La note est plutôt salée pour les plus gros consommateurs de beurre que sont les biscuiteries industrielles ou les artisans boulangers pâtissiers.

Pendant longtemps, les cours du beurre ont été très bas et les industriels en ont stocké de grande quantité en attendant que les prix remontent. Or l'an passé, la production de lait a diminué et les stocks de beurre ont fondu. Depuis plus d'un an, il y a pénurie de beurre et le beurre est en proie à une spéculation internationale. "

La tonne se vend plus de 4 000 euros , soit 1 000 de plus que l'an passé

Début 2016, je payais la tonne 3 000 euros , ces derniers mois je dois sortir 4 400, 4 500 euros la tonne ! nous explique Thierry Lucas, de la boulangerie les Plomarc'h à Douarnenez (Finistère). Thierry achète 10 tonnes de beurre par an pour réaliser ses kouign amann, ses gâteaux bretons, ses pâtisseries et autres viennoiseries. La note est donc salée depuis quelques temps. "J'ai dû répercuter cette hausse de matière première sur mes gâteaux sans trop pénaliser le client pour autant. Le Kouig Aman a ainsi augmenté de 70 centimes depuis un an".

A la boulangerie des Plomarc'h , le kouig aman coûte plus cher © Radio France - Anne Tréguer

Pénurie de beurre dans les étals

Régulièrement dans les rayons des grandes surfaces, il manque des plaquettes de beurre et notamment le beurre bio. Autre victime de cette spéculation sur le prix du beurre, les biscuiteries industrielles. Le beurre représente près d'un quart des matières premières utilisées pour la fabrication des galettes , des palets bretons. Les responsables des biscuiteries ne veulent pas témoigner au micro mais reconnaissent que les temps sont durs et que certaines entreprises sont fragilisées et pourraient disparaître à moyen terme si les cours continuent de s'envoler.