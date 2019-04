Le prix du permis de chasse va baisser de 20 euros dans la Somme

Flixecourt, France

Une baisse de 20 euros sur le permis de chasse dans la Somme. Ce sera le cas pour la prochaine saison, en septembre 2019. La fédération des chasseurs de la Somme va l'annoncer pendant son assemblée générale, le 24 avril à Flixecourt. Un petit cadeau pour les 24 000 chasseurs du département.

Il s'agira se s'aligner sur la baisse du permis de chasse national (qui permet de chasser dans toutes les régions) annoncée par Emmanuel Macron. Il va passer de 400 à un peu plus de 200 euros.

Un geste pour le pouvoir d'achat

Hubert Séré, le porte-parole de la fédération des chasseurs de la Somme, espère que la mesure satisfera les adhérents : "En supprimant une petite taxe et le timbre "grand gibier" qui vaut 17 euros, on va pouvoir proposer une baisse de 20 euros. Si on prend un permis toutes options, il va coûter environ 170 euros au lieu de 190. Cette mesure tombe à point nommé au moment où on parle beaucoup de revendications sur le pouvoir d'achat. Par exemple, un retraité modeste, qui a le choix entre un abonnement au football et un permis de chasse va choisir entre les deux. _Il arrive que des personnes arrêtent de chasser parce que leurs finances ne le leur permettent plus_. Pour la fédération, c'est donc un geste fort."

Une taxe de solidarité pour compenser

Cette baisse de 20 euros sur le prix du permis de chasse dans la Somme sera financée par une taxe de solidarité à l'hectare payée par les propriétaires : son montant pas encore défini. Les responsables de chasse devront aussi s'acquitter d'une cotisation solidaire de 50 euros.

Il y a 24 000 chasseurs dans la Somme. Le nombre de permis délivrés est en légère baisse : il y a en eu 500 de moins entre la saison 2017/2018 et la saison 2018/2019.