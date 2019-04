Le prix France Bleu Touraine c'est ce dimanche sur l'hippodrome de Chambray-lès-Tours

Indre-et-Loire, France

Dimanche 14 avril sur l’hippodrome de Chambray lès Tours 8 courses de Trot sont au programme. L’hippodrome ouvrira ses portes dès 11 heures. Le premier départ, celui du prix France Bleu Touraine sera donné à 14 heures.

À 15 heures l'hippodrome vous propose une visite guidée des coulisses : pistes, boxes, rencontre avec les professionnels une bonne occasion de mieux connaître et comprendre l'univers des courses hippiques. Pour les enfants plusieurs animations gratuites sont prévues telles que balades à poneys, ballons, structure gonflable… Les courses hippiques à Chambray-lès-Tours, c'est toujours une belle fête populaire et familiale qui rassemble plusieurs milliers de personnes. Entrée 6 euros parking et programme inclus - Gratuit pour les moins de 18 ans.