Le programme de la visite de Jean Castex et Julien Denormandie en Creuse ce 6 mars

Le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture visiteront une exploitation bovine et une coopérative agricole avant de tenir une table ronde avec les organisations professionnelles et syndicales agricoles creusoises.

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation Julien Denormandie en Creuse ce samedi 6 mars

Jean Castex et Julien Denormandie se rendront d'abord à Saint Eloi, sur le GAEC des Mazières. Cette exploitation de viande bovine compte un cheptel de 150 vaches et veaux de race Limousine et Charolaise. Les animaux naissent, sont élevés et transformés sur la ferme qui propose aussi de la vente directe. Il sera donc question de circuits courts et démarche qualité.

Cette première visite devrait durer une demi-heure, avant que le convoi ministériel ne rejoigne La Souterraine et la coopérative agricole CELMAR, avec son centre d'allotement où chaque semaine transitent 450 animaux avant d'être envoyés à l'abattoir ou à l'export.

La matinée se conclura par une table ronde avec les organisations professionnelles et syndicales agricoles creusoises. Il sera question pour les ministres d'évoquer le milliard 200 millions d'euros alloués au renforcement de la souveraineté alimentaire et de la transition agro-écologique. Et l'occasion pour les syndicats d'exposer leurs doléances (au sujet de la Loi Egalim pour une plus juste rémunération des agriculteurs, de la future politique agricole commune, des retraites, des menus sans viande dans les cantines scolaires, du marché des broutards ou encore de la loi sur l'eau).

La Coordination Rurale de Creuse est parmi les invités à cette table ronde. "Mais ce sera un espace de parole insuffisant" estime le syndicat qui appelle éleveurs et agriculteurs creusois à se rassembler à 10 h à l'entrée de la Souterraine pour interpeller les ministres et dialoguer directement avec eux.