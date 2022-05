Le projet d'extension d'une porcherie à 9.000 animaux soulève des inquiétudes dans le Sud-Berry

Un exploitant agricole souhaite agrandir sa porcherie, située entre Feusines et Perassay (Indre), qui pourrait accueillir jusqu'à un peu plus de 9000 animaux. En parallèle, l'extension d'une unité de méthanisation est prévue sur la ferme. Un collectif d'habitants s'est créé pour s'opposer au projet.

Une partie du Boischaut Sud, ce territoire entre l'Indre et le Cher, se questionne depuis plusieurs semaines :la porcherie située entre Feusines et Pérassay va-t-elle s'agrandir ? Pour le moment, la décision est entre les mains du préfet de l'Indre. Une commission d'enquête publique a déjà rendu un avis favorable au dossier. La préfecture a jusqu'à la mi-juillet environ pour trancher.

Une porcherie pouvant accueillir jusqu'à un peu plus de 9.000 animaux

Le projet est porté par Philippe Van den Broek, exploitant agricole déjà à la tête d'une porcherie de 4.000 bêtes. L'extension pourrait accueillir jusqu'à 9.225 animaux, avec l'objectif "de vendre près de 15.600 porcs par an", d'après le dossier de demande d'autorisation déposé. De plus, l'unité de méthanisation sera elle aussi étendue, avec la création de deux cuves en béton semi-enterrées de 5.000m3. Le tonnage de méthanisation projeté est de 17.200 tonnes par an.

"Ce projet nous inquiète par son ampleur"

Une extension qui a soulevé des questionnements et des inquiétudes chez des habitants du secteur : Feusines, Pérassay, Sainte-Sévère-sur-Indre, Lignerolles, Urciers. Ils ont créé un collectif : "Non à la mega-porcherie de Feusines-Pérassay".

"Ce projet nous inquiète par son ampleur" confie Anne, membre du collectif. Les craintes portent principalement sur trois points : des risques de fuites de l'unité de méthanisation qui dégraderaient les nappes phréatiques, un projet trop gourmand en eau, et une atteinte au bien-être animal.

Craintes autour de l'unité de méthanisation ?

Concernant l'unité de méthanisation, les habitants mettent en avant un incident survenu en 2020 en Bretagne, qui avait temporairement privé d'eau 180.000 habitants, ainsi qu'une réponse du ministère de la Transition Ecologique, indiquant une "hausse" des incidents liés à la méthanisation sur les "cinq dernières années". Les riverains se montrent aussi circonspects sur les bienfaits écologiques de la méthanisation.

Un questionnement que ne comprend pas Philippe Van den Broek. "L'unité de méthanisation permet de générer de l'énergie verte. Elle permettra d'assurer l'équivalent de la consommation de 1.200 foyers berrichons" souligne l'éleveur, dont la famille est installée ici depuis plus de 50 ans. "On va me contester des grosses cuves et moi, dans mon dossier, j'ai justement mis des grosses cuves pour pouvoir maîtriser le moment d'épandage des digestats. Nous allons consommer des céréales locales, nous retraitons des produits agro-alimentaires pour les donner à manger aux cochons donc nous participons aussi à un traitement des déchets... En termes d'empreinte carbone, on est extrêmement performants."

Une consommation d'eau trop importante ?

Autre point avancé par les opposants, la consommation en eau de la nouvelle porcherie, estimée entre 15.000 et 20.800 m3/an. "La situation hydrique de notre département est déjà alarmante. Quand on voit la quantité d'eau qui serait utilisée, on peut s'inquiéter" soupire Anne.

"J'ai fait appel aux services concernés, à savoir le SIVOM de Sainte-Sévère" répond l'éleveur. "Ils m'ont assuré qu'ils pouvaient fournir le volume que je souhaitais utiliser. J'ai laissé la compétence à ceux qu'ils l'ont. On m'a dit 'Tu peux utiliser', donc j'ai construit le dossier sous ce format-là."

La question du bien-être animal

"On va martyriser 15.000 porcs, produire une viande de porc de mauvaise qualité, tout ça pour en bout de chaîne produire du gaz via la méthanisation. Ce n'est pas logique" peste Henriette, autre membre du collectif. "Ces porcs vont être élevés dans des espaces de 0.75m2, sur des caillebotis, au-dessus d'une fosse à lisier. Ce ne sont pas des conditions normales pour faire une viande de qualité" regrette cette habitante.

Lors de sa visite sur l'exploitation, la commission d'enquête indique "le bien-être animal (est) respecté et conforme aux prescriptions" concernant les animaux déjà élevés sur place. Dans ses réponses à la même commission, l'éleveur indique que la "ventilation", le maintien "propre et sec", des "matériaux manipulables" ajoutés dans les cases "pour répondre à l’occupation des porcs", ou encore un suivi médical précis sont autant d'éléments qui garantissent le bien-être des animaux.

Il est également précisé : "l’élevage sur caillebotis regroupe tout de même de nombreux avantages ce qui permet un environnement maîtrisé et souvent de se passer d’antibiotiques (dans le cas présent sur la partie engraissement), ce qui est moins vrai dans les autres conditions d’élevages."

Des élus divisés

Les inquiétudes autour de cet agrandissement de la porcherie divisent aussi les élus locaux. Le conseil municipal de Feusines, petit village de 200 habitants, a voté un avis (consultatif) défavorable, à cinq voix contres, trois pour et deux abstentions. "Ce type de projet industriel ne correspond pas aux valeurs du monde rural" précise le maire de Feusines, Patrick Charasson. "Oui, l'agriculture est notre première économie dans ce territoire. Mais depuis plusieurs décennies, on travaille dans des conditions raisonnées et raisonnables. L'industriel n'a pas sa place dans notre secteur."

"Je ne suis pas un financier"

Des remarques qui agacent Philippe Van den Broek. Son exploitation fait travailler cinq salariés. L'extension permettrait d'en embaucher deux supplémentaires. "Je génère de la valeur sur notre petite zone du Sud-Berry, je mets au défi quand même tous ceux qui aujourd'hui sont dans notre petite zone rurale de générer des emplois" pointe l'éleveur. "J'espère que tous ceux qui vont contrer mon dossier batailleront aussi pour générer des emplois dans la zone."

Plus largement, l'agriculteur rejette cette dénomination considérée comme négative "d'agriculture industrielle" : "En industrie, en artisanat, quand ça fonctionne bien, on est super content que la structure s'agrandisse. En agriculture, quand une personne possède les compétences, les moyens et souhaite se développer, c'est louche."

"Je ne suis pas un financier" poursuit Philippe Van Broek, par ailleurs président de l’UGPPC, l’union des groupements porcs de la région Centre Val de Loire. "J'aime ce que je fais, cela fait 25 ans que je fais ce métier. Ce qui m'intéresse, au delà des aspects techniques du dossier, c'est de vivre ici. C'est tout ce qu'on est capable de développer. Je pense qu'on a des choses à améliorer, évidemment. L'agriculture ne s'est jamais arrêtée de progresser et de s'améliorer."

Et quant à l'extension des porcheries, qui créent des remous ailleurs en France, elle est inévitable selon l'éleveur. "Il y a énormément de contraintes administratives et techniques aujourd'hui pour pouvoir mettre en place un site de production de porc, même aussi petit soit-t-il."

"On utilise des moyens techniques qui peuvent paraître énormes, mais c'est justement pour pouvoir avoir un impact sur l'environnement le moins gros possible. Les élevages de plus petite taille n'auront pas les moyens financiers de mettre en place des mesures techniques de protection de l'environnement exigées par la loi française. Donc, ne vous étonnez pas si les projets qui sortent ne sortent que sous une taille à minima équivalente à la mienne."

La décision est donc entre les mains du préfet de l'Indre. En cas d'avis favorable, le collectif "Non à la méga porcherie de Feusines-Pérassay" n'exclut pas de déposer un recours.