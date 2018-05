La préfecture de Saône-et-Loire vient de rejeter la demande d'un agriculteur pour accueillir près de 4.000 bovins sur son exploitation à Digoin. Il comptait recevoir ces vaches pour les engraisser et les exporter ensuite vers la Turquie et les pays du Maghreb.

Dijon, France

La ferme des 4.000 vaches n'avait pas encore vu le jour qu'elle suscitait déjà l'indignation de certains habitants et des associations de protection des animaux. Le préfet de Saone-et-Loire vient de mettre un coup d'arrêt au projet. Il a rendu jeudi un arrêté dans lequel il rejette la demande faite par un agriculteur de Digoin.

Cet agriculteur demandait l'autorisation de recevoir près de 4.000 vaches pour les engraisser et les exporter ensuite vers la Turquie et les pays du Maghreb. Dans un premier temps, la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) avait remis un avis favorable. L'enquête publique, elle, avait abouti sur un avis défavorable au mois de novembre. C'est finalement le Préfet qui a tranché.

Dans son arrêté, le Préfet motive sa décision. Il explique que l'agriculteur a déjà dépassé à plusieurs reprises le nombre de bovins autorisés sur son exploitation. Il affirme aussi que le bâtiment prévu pour accueillir 2.000 vaches est situé trop près d'un cours d'eau et qu'il y a des risques de pollution. L'arrêté mentionne aussi les nuisances sonores et olfactives pour les voisins, ainsi que l'impossibilité de détourner le trafic des poids lourds, pourtant nécessaire au projet.

L'agriculteur a maintenant deux mois pour faire appel de cette décision.