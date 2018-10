Le projet de loi agriculture et alimentation définitivement adopté

Par Viviane Le Guen, France Bleu

Le Parlement a définitivement adopté mardi, par un ultime vote de l'Assemblée, le projet de loi agriculture et alimentation. Le texte qui vise à mieux rémunérer les agriculteurs et permettre aux Français de manger plus sainement n’est pas à la hauteur de l’ambition selon l'opposition.