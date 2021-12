La justice administrative dit non au projet de poulailler géant à Langoëlan

Ça ne caquètera pas à Langoëlan. Le tribunal administratif de Rennes retoque le projet de construction de deux poulaillers sur plus de 4.000 mètres carrés. La justice a annulé l'autorisation du préfet de créer un élevage industriel de près de 120.000 poules. L’arrêté du 29 novembre 2019 du préfet du Morbihan autorisait l’exploitation. Il est notamment annulé pour insuffisance de l’étude d’impact. Pour les opposants, c'est une victoire espérée depuis plusieurs mois. Parmi eux, la Confédération paysanne du Morbihan, l’association Eau et rivières de Bretagne, l’association Bretagne vivante ou encore quelques habitants de Langoëlan.

"On était convaincu qu'on allait obtenir cette annulation", commente leur avocat Thomas Dubreuil à nos confrère de France 3. "C'est une satisfaction parce que se sont des questions vraiment importantes et qui dépassent cet élevage-là", complète l'avocat.

Une étude sur l'impact sur l'environnement insuffisante

Plus précisément, le tribunal détaille : "L'arrêté litigieux du 29 novembre 2019 doit être annulé pour vice de procédure, le vice retenu faisant obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement." D’une part, alors que le projet se situe situé à proximité d’une zone Natura 2 000 et au sein d’un réservoir de biodiversité, l’EARL de Kermaria n’a pas présenté un inventaire exhaustif des espèces effectivement présentes sur le site. Alors notamment que les requérants se prévalent de la présence de l'escargot de Quimper dans la zone qui sera débroussaillée pour prévenir les risques d’incendie.

Des émissions d'ammoniac problématiques

D’autre part, alors que l’autorité environnementale avait également recommandé au pétitionnaire "d’étudier le niveau du risque des émissions d’ammoniac pour tous les milieux sensibles à un excès d’azote (…) et de proposer un suivi adapté aux conclusions de l’analyse menée. L’EARL de Kermaria n’a fait aucunement état de la nature et du rayon des retombées d’azote ammoniacal propres à son projet et leurs éventuels effets sur l’environnement". Alors que des habitations sont situées à moins de 400 mètres des poulaillers et de l’aire de compostage, que le bourg de Langoëlan est éloigné de 1,2 kilomètre du site, et que celui-ci est, ainsi qu’il a été dit au point précédent, situé à proximité d’une zone Natura 2 000, en ZNIEFF de type 2 et au sein d’un réservoir de biodiversité.

Le Tribunal termine ainsi : " Les inexactitudes, omissions et insuffisances de l’étude d’impact de l’EARL de Kermaria ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et, en tout état de cause, ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative".

Le préfet dispose de deux mois pour faire appel de la décision auprès de la cour administrative d'appel de Nantes.