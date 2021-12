Le protocole pour les bassines de la Vienne fait quasiment l'unanimité contre lui

Une signature avant la fin de l'année, c'est l'échéance pour le nouveau protocole qui concerne les bassines de la Vienne, ces réserves d'eau qui doivent être construites sur le Clain. Les élus du Conseil départemental ont donné le feu vert à leur président fin novembre mais ce protocole fait plutôt l'unanimité contre lui.

La Chambre d'Agriculture a décidé mardi 7 décembre de ne pas le signer et c'est la même décision du côté des associations Vienne Agribio, la Ligue de Protection des Oiseaux UFC Que Choisir et Vienne Nature. Dans cette nouvelle version du protocole, 30 bassines sont prévues, au lieu des 41 proposées au départ. Le réseau d'irrigants, Rés'eau CLAIN, s'engage à laisser de côté ces 11 bassines supplémentaires même si elles sont autorisées.

"C'est jouer aux apprentis sorciers"

Pour le vice-président de Vienne Nature, Jean-Louis Jollivet, même en se limitant à 30 bassines, on va déjà prélever beaucoup trop de mètres cube d'eau. "On passe de 11 millions à 9,5 millions donc on a une diminution globale, cependant on est quand même dans des augmentations colossales par rapport à ce qui était prélevé avant. Sur le Clain Moyen, on aurait presque 50% d'augmentation. Ajouter ces 10 millions de mètres cube sous forme de bassines, c'est une catastrophe pour les milieux et pour l'eau potable."

Selon Vienne Nature ce protocole a été fait alors qu'aucune étude scientifique n'a encore abouti. "C'est jouer aux apprentis sorciers", dénonce Jean-Louis Jollivet. "Nous n'avons aucun savoir scientifique qui nous permette de dire à quel niveau il faut arrêter de pomper pour que la nappe phréatique puisse se recharger", dit-il. "Le scandale c'est que ces données nous les aurons, une étude est en cours et elle aboutira dans un ou deux ans."

L'association des irrigants de la Vienne appelle au dialogue

Mais pour Olivier Pin, le vice-président d'ADIV, l'association des irrigants de la Vienne, il n'y aura pas plus d'eau prélevée qu'avant car selon lui, les agriculteurs ont des règles à respecter. "Tout cela est régi par l'État et quand on ne peut pas prélever parce que la ressource ne le permet pas, on ne prélève pas", explique-t-il. "Il y a très certainement une interprétation par rapport au volume prélevé et au volume prélevable qui est faite par divers opposants et qui nous conduit à cette situation. Il suffit de discuter."

Selon Olivier Pin, cette infrastructure est essentielle, et elle ne peut pas attendre. Si le protocole n'est pas signé d'ici la fin de l'année, les agriculteurs perdront l'autorisation de certains prélèvements d'eau. "L'eau sert à faire du maïs qui est très utilisé pour alimenter le bétail. On a énormément d'éleveurs qui sont concernés et pour eux, la sécurité alimentaire de leur bétail est primordiale, sans quoi on va continuer de voir décroitre les élevages et c'est certainement une des plus grandes catastrophes qui puisse arriver au territoire".

Contactées jeudi 9 décembre, la direction départementale des territoires et la préfecture ne souhaitent pas s'exprimer pour l'instant. Une délibération sur ces bassines a eu lieu vendredi 10 décembre à Grand Poitiers.