Le ramassage des huîtres est de nouveau autorisé sur le traict de Pen Bé

Vendredi 9 juin, le préfet de la Loire-Atlantique a pris un arrêté pour interdire la pêche et la consommation de coquillages, entre Assérac et Saint-Nazaire . Vendredi 16 juin, il a étendu l'interdiction plus au sud du département, jusqu'à la pointe de Saint-Gildas, à Préfailles. La raison s'appelle dinophysis, une algue toxique entraînant des troubles digestifs chez le consommateur de coquillages.

Aujourd'hui, les résultats d'analyse s'améliorent sur le traict de Pen Bé, à Assérac, et le ramassage des huîtres est à nouveau autorisé. Mais l'interdiction perdure pour les autres coquillages et dans les autres zones concernées par l'arrêté préfectoral.