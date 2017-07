Le recrutement des vendangeurs commence doucement en Côte-d'Or

Depuis une dizaine de jours, les annonces pour recruter des vendangeurs fleurissent sur internet et sur les réseaux sociaux. La date des vendanges 2017 n'est pas encore fixée précisément, mais elles auront lieu début septembre d'après les viticulteurs, puisque les vignes sont en avance cette année.

Des profils très variés

Si certains vendangeurs sont des habitués qui reviennent chaque année dans leur domaine préféré, les vignerons passent aussi beaucoup par Pôle Emploi. C'est le cas de Philippe Bernard du Clos St-Louis à Fixin. En plus de ses fidèles, il a besoin d'une vingtaine de nouveaux vendangeurs pour travailler une dizaine de jours sur ses 18 hectares de vignes. " On a la chance d'être pas loin de Dijon, un gros bassin de main d'oeuvre, et comme nous n'avons pas la possibilité de loger nos vendangeurs, ils viennent presque tous de la région dijonnaise. " Depuis plusieurs années, il poste donc une offre d'emploi sur le site de Pole Emploi, " ensuite, tout se passe par mail. C'est moi qui fait le tri. "

Philippe Bernard dans ses vignes à Fixin © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Et ce n'est pas la peine de lui envoyer un CV. " Il faut juste se présenter en quelques mots, parler de sa motivation, donner ses créneaux de disponibilité et préciser si vous avez un endroit où dormir dans le coin. " Au Clos St-Louis, on ne recherche pas de profil particulier. Jeunes retraités, personnes en RTT, chômeurs et étudiants forment chaque année une équipe de choc pour les vendanges : " c'est pas hyper compliqué, il faut être endurant, accepter de travailler dehors et aimer travailler en équipe. La bonne humeur est importante, ici on mange ensemble tous les midis, c'est ma femme qui cuisine, on fait des tablées de 40 à 50 personnes. "

Un site de rencontres pour vendangeurs et vignerons

Ce n'est que le début de la campagne de recrutement. Dans la région Beaunoise, il y a en moyenne chaque année 4000 demandes de vendangeurs qui transitent par Pôle Emploi. Pour l'instant, 670 ont été publiées. Et depuis l'an dernier, Pôle Emploi mise sur une application testée dans la région. Ca s'appelle Maintenant , et c'est une sorte de site de rencontres pour vendangeurs et vignerons. Lorena Di Tommaso, du service entreprises de Pôle Emploi à Beaune explique que sur cette application, " pas besoin de CV. En quelques minutes le candidat précise ses disponibilités, les qualités premières qu'il veut mettre en avant, sa mobilité géographique. L'employeur, lui, publie son offre de manière très simple, et c'est un algorithme qui met en relation les offres et les demandes, ensuite l'employeur peut contacter le candidat très rapidement "

Philippe Bernard a utilisé cette application l'an dernier pour recruter, " mais plutôt dans les tous derniers jours, quand il y a un ou deux désistements, et que je me rends compte qu'il va me manquer des bras. " Comme pour postuler aux offres de Pôle Emploi, tout le monde peut s'inscrire sur l'application, quel que soit le profil, pas besoin d'être inscrit comme demandeur d'emploi pour en profiter.