La relance éco : les saisonniers étrangers commencent à revenir dans les vergers des Pyrénées-Orientales

Interdits d’entrée sur territoire français depuis le début de la crise du Covid-19, les ouvriers agricoles venus d’Espagne peuvent désormais participer à la cueillette des fruits en pays catalan selon le président de la fédération Fruits et Légumes Occitanie.

Invité de la relance éco ce vendredi matin sur France Bleu Roussillon, Jean-François Not a confirmé que les saisonniers étrangers pouvaient à nouveau travailler dans les exploitations des Pyrénées- Orientales. "Nous étions informés depuis le début de la semaine que l’État nous autorisait faire revenir ces personnes avec lesquelles nous travaillons depuis des années. Ils arrivent au fur et à mesure."

Ces ouvriers viennent principalement d’Espagne, un pays particulièrement touché par la pandémie de coronavirus. Le président de la coopérative Ille Fruit et de la Fédération Fruit et Légumes Occitanie à néanmoins tenu à rassurer : "Il n’y a pas d’obligation de quatorzaine mais la distanciation sociale est facile à instaurer dans un verger.

Les propriétaires mettent en place tout ce qu’il est possible de mettre en place. Je ne vois pas pourquoi une personne qui arrive d’Espagne serait plus inquiétante qu’une personne qui arrive des Hauts-de-France !"

"Nous étions très inquiets"

L’arrivée de ces saisonniers étrangers se faisait de plus en plus pressante ces derniers jours avec le début de la récolte des fruits d’été : "Pendant le confinement, nous avons travaillé avec les gens du cru, ceux qui étaient en chômage partiel. Ça n’a pas mal marché mais désormais ces personnes reprennent leur activité. Donc nous étions très inquiets. Il a fallu faire les demandes nécessaires."

Pour ne rien arranger la récolte 2020 s’annonce compliquée à cause d’une météo pluvieuse. "Ça sera une saison catastrophique pour la cerise. Pour l’abricot, la récolte sera très petite. Concernant les pèches et les nectarines, on sera à moins 10 % sur l’ensemble de la production. Il est temps que la tramontane se remette à souffler !"