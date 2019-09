Le retour d'une star de nos plateaux de fromages: le Mont d'Or

Besançon, France

A la fruitière "Le Toit du Doubs" aux Fourgs, on fabrique du Mont d'Or depuis 1995. Mais cette nouvelle saison est un peu particulière: la fruitière, qui dépend du groupe laitier Ermitage, fabrique pour la première fois le Mont d'Or dans le bâtiment tout neuf à l'entrée du village. Les locaux historiques de la fruitière, contigus à la mairie, étaient devenus trop exigus. Désormais c'est un atelier de 1550 m2 équipé de machines dernier cri qui accueille la fabrication du Comté, et en saison, du Mont d'Or. Des machines, de l'inox, du carrelage rutilant, mais c'est toujours le savoir-faire artisanal qui prime.

Le lait cru qui va devenir Mont d'Or après 21 jours d'affinage. © Radio France - Christophe Mey

Une partie des caves d'affinage de la fromagerie. © Radio France - Christophe Mey

La fabrication du Mont d'Or demande plus de travail que celle du Comté: pour le même litrage de lait il faut en général 5 fois plus de main d'oeuvre , d'où la nécessité de faire appel à du personnel saisonnier, ils sont une quinzaine de personnes aux Fourgs. La fabrication a débuté pour tous les producteurs le 15 août, mais ce n'est que depuis ce mardi que le Mont d'or peut être vendu, jusqu'au 10 mai. 4 millions et demi de litres de lait cru sont transformés tous les ans par la fromagerie des Fourgs, moitié en Comté moitié en Mont d'Or.

Le fromage est dès le démoulage entouré de sa sangle d'épicéa. © Radio France - Christophe Mey

La mise en boîte après une bonne dizaine de jours d'affinage. © Radio France - Christophe Mey