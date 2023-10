Le retour de la fièvre catarrhale en Corse

La filière ovine vit en quelques sortes avec la fièvre catarrhale depuis plus de vingt ans et la première épizootie qui lui avait tant coûté, le moucheron vecteur étant présent sur le territoire toute l'année. Alors que l’été joue les prolongations en Corse de nombreux éleveurs craignaient son retour de dans l’île. Une crainte vérifiée en ce début octobre avec selon nos informations au moins une exploitation touchée dans l’extrême sud, plusieurs bêtes d’un même troupeau présentant les symptômes du virus.

Selon des représentants du monde agricole l'été indien actuel serait donc « propice à son développement » et en cette période de mise bas, où la vaccination n'est pas « plébiscitée par les éleveurs », il est urgent disent-ils d'utiliser les produits spécifiques de désinfection de type "Versatrine" pour éviter une propagation dans l'île.

« C'est énervant quand les éleveurs ne disent rien »

Un appel lancé il y a déjà plus de 10 jours par Maxime Ansaloni, éleveur à Muratellu, notamment sur les réseaux sociaux et auprès des éleveurs qu'il connait...sans succès à son grand regret : « J'ai alerté par rapport à mon véto qui m'a prévenu des risques de fièvre catarrhale, il s’est avéré que malheureusement il y a un cas où plusieurs, après peut être que des éleveurs ne disent rien, ils ont peut-être peur je ne sais pas de quoi…

Moi j'ai alerté tout le monde en demandant de traiter au plus vite. Nous on a traité tout l'été, c'était un une précaution. Certains éleveurs, malheureusement il y a 2 ans ont perdu des brebis, ils n'ont rien dit et quand on a descendu nous nos brebis de la montagne elles ont été touchées. C'est énervant quand les éleveurs ne disent rien. »

« Seule la vaccination est efficace à 100% »

Aujourd’hui la vaccination n’est pas obligatoire concernant la fièvre catarrhale en Corse, les éleveurs ont seulement l’obligation de déclarer la maladie mais pas de la gérer et les coûts financiers qui résulte de cette prévention sont donc à leur charge. Selon Joseph Colombani, le président de la chambre d'agriculture de Haute-Corse, des demandes de prises en charge financières de ces traitements devraient être formulées rapidement auprès des pouvoirs publics par les représentants du monde agricole mais il envisage tout de même un recours à la vaccination en cas de propagation plus importante du virus : « Concrètement, là, tout de suite, il faut inciter les éleveurs qui le peuvent à utiliser la Versatrine, c'est un désinfectant, ça empêche que le moucheron vienne piquer la brebis et porter d'une brebis à l'autre le virus. Certains éleveurs en ont même en stock, maintenant il faut l'utiliser. Si ça devait prendre une ampleur beaucoup plus importante, là peut être qu'il faudrait faire un travail sur la vaccination parce qu’il n’y a vraiment que ça qui est efficace, avec des contrecoups aussi qui sont possibles, on l'a vécu, mais concrètement il n’y a que ça qui est vraiment véritablement à 100% efficace. »