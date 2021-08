Le retour de la Foire aux vins de Belfort, sous pass sanitaire

La Foire aux vins de Belfort-Andelnans fait son retour ! Il s'agit de 42ème édition de cette foire œnologique et gastronomique. Pendant cinq jours, du mercredi 25 août au dimanche 29 août, 110 exposants présenteront et feront déguster leurs produits de toute la France : Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Val-de-Loire, Vallée du Rhônes, Provence... Des bars à thèmes seront proposés, ainsi que des soirées animées par des DJ. Le tout sous contraintes sanitaires, dont le pass sanitaire.

Les organisateurs espèrent 10.000 personnes

Après des mois sans activité, le parc des expos va enfin pouvoir accueillir du monde. Le président de TNT events, la société d'événementiel qui organise la foire, Thomas Mouhat explique que cette édition sera finalement à peu de chose près la même que d'habitude avec le pass en plus, et peut-être moins de monde : " On craint que le pass ne refroidisse le public. C'est la grande question, allons-nous pouvoir réunir du monde? "

Trois agents de sécurité ont été recrutés pour vérifier les pass sanitaires à l'entrée. Pour ceux qui n'auraient pas de pass ou qui n'auraient pas fait de tests, ils seront dirigés vers la pharmacie d'Andelnans, juste à côté.

On est heureux de retrouver le monde, mais inquiets dans ce contexte

Les exposants, comme le public, sont eux aussi soumis au pass sanitaire. Après une année compliquée, marquée par le Covid-19, les producteurs ont un gros manque à gagner. Les foires aux vins sont le meilleur moyen d'aller à la rencontre des consommateurs selon Laëtitia, qui fait du vin d'alsace : "Quel bonheur de pouvoir travailler à nouveau, de fidéliser une clientèle. On participe au selon depuis 25 ans et ça nous a beaucoup manqué de rencontrer les gens".

Un stand plus loin, Jean-Paul prédit une baisse drastique de l'affluence : "Le pass sanitaire va freiner les gens c'est certain. On est heureux de retrouver le monde, mais inquiets dans ce contexte... Et puis jusqu'à quand pourrons-nous encore organiser nos événements?". Les organisateurs espèrent avoir au moins 10.000 personnes sur les cinq jours.

La Foire aux vins de Belfort, mercredi et jeudi de 17h à 23h, vendredi de 17h à minuit, samedi de 15h à minuit et dimanche de 11h à 19h.