Le retour des gelées matinales dans l'Yonne

Vignerons et producteurs de fruits et légumes prennent leur disposition. Jusqu'à vendredi au moins on attend des baisses de températures avec des pointes possibles en campagne de -3 ou -4 degrés.

Romain Poullet est viticulteur à Maligny. Comme l'an dernier il a fait appel à Xavier Duchet de la socièté Planète Concept située sur la commune .C'est lui, qui durant cette période de gel tardif, équipe ses vignes d'un système de surveillance des températures.Le système est assez simple.Une batterie est installée directement dans la vigne relié à un boitier GSM qui envoi en pleine nuit un message d'alerte sur le téléphone du viticulteur

."On attend l'alerte et on chauffe pas pour rien" -Romain Poullet vigneron à Maligny

Pour Romain Poullet, l’intérêt du système de surveillance est double."On attend l'alerte au gel envoyée par SMS et on ne chauffe pas pour rien.Mais la solution la plus pratique reste les bougies qui durent une dizaine d'heures"

Toujours en raison du coût , le viticulteur de Maligny a décidé de ne sécuriser que 3 des 12 hectares de vignes qu'il exploite. L'an dernier en raison du gel et de la grêle qui a suivie, Romain Poullet n'avait pu réaliser qu'une demi récolte.

Certains viticulteurs du chablisien n'avaient même pas vendangé l'an dernier.

Le reportage de Damien Robine

Les vignerons inquiets par les gelées nocturnes on en parle ce mercredi à 8h moins 10 avec Frédéric Gueguen président du syndicat de défense de l'appellation Chablis qui a passé la nuit dans les vignes. Il est l'invité de France Bleu Auxerre.

"heureusement, il n'y a pas de gelée blanche" - Pierre Fouchères producteur de fraise

Pierre Fouchères est lui un important producteur de fraises , entre 25 000 et 30 000 pieds chaque année.En matière de gel , la période la plus à craindre pour les fraises, c'est la période de floraison. C'est le cas en ce moment pour les variétés précoces qui sont en fleurs depuis quelques jours.Et il n'y a pas 36 solutions pour minimiser les pertes explique Pierre Fouchères." On met un petit voile sur la production pour préserver la plante.Les fraises de saison sont privilégiées. on a un temps frais depuis quelques jours auquel la fraise s'est un peu habituée et il n'y aura pas d'écart de températures avec des gelées blanches "