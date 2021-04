Le retour du gel inquiète les arboriculteurs en Isère

Le retour du gel est annoncé cette semaine en Isère avec des températures négatives. Un retour du gel craint par les agriculteurs. A Grenoble, il fera environ 0 degrés ce mardi 6 avril et à Saint-Prim les températures seront autour de -1 et -3 degrés cette semaine. Jérôme Jury, arboriculteur, est très inquiet. Chaque année il produit plus de 2 000 tonnes de produits grâce à ses 65 hectares (abricot, fraises, pommes) mais avec les temperatures négatives de cette semaine, ses abricotiers risquent d'etre dûrement touchés.

Jérôme Jury espère ne pas revivre les périodes de gel de l'année dernière et de l'année 2019, à l'époque il avait déjà perdu une grande quantité de ses abricots : "On a déjà été impacté en 2019 et 2020. En 2020 on a 80% de pertes sur les abricotiers, le 1er avril. Chaque année, le scénario se répète à la même période. La météo nous annonce une période très froide dans les quatre prochains jours donc on est très très inquiet. L'abricot actuellement fait 10 millimètre de diamète, le fruit est encore très tendre, très petit et donc très sensible au gel. L'effet du gel éclate les cellules du fruit. On met en place des bougies, des poeles à bois et puis on irrigue puisque le fait d'irriguer il se forme une pellicule de glace autour du fruit et ca le protège des températures négatives."

Aujourd'hui il est indispensable pour cet arboriculteur de se préparer et d'être équipé pour faire face aux gelées de printemps : "Depuis une dizaine d'années, suite au réchauffement climatique, les fruits à noyaux fleurissent de plus en plus tôt donc on a des abricotiers qui fleurissent en février. On est donc plus exposés aux gelées de printemps donc maintenant on est obligés de se protéger face à ces aléas." Pour surveiller les températures, Jérôme Jury possède trois stations météo connectées à son téléphone pour intervenir le plus rapidement possible.