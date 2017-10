Le revenu des agriculteurs d'Indre-et-Loire a baissé de 30% en 2016 selon la MSA

Alors que le revenu des agriculteurs français a légèrement progressé de 4% en 2016 selon la Mutualité Sociale Agricole, celui des paysans d'Indre-et-Loire a baissé de 30%, notamment en raison des aléas climatiques. L'INSEE avait déjà estimé à 26% la baisse de revenus pour nos agriculteurs.

Si le revenu annuel des agriculteurs en France est en légère hausse en 2016 par rapport à 2015 (+4%), ce n'est pas le cas pour l'Indre-et-Loire. Selon la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, le recul est de près de 30%. L'INSEE a également évalué à 26% la perte des revenus des exploitations agricoles pour 2016 par rapport à l'année précédente.

Les filières les plus touchées étant les céréales et le lait. Notre département comme celui du Loir-et-Cher ainsi que l'Indre a énormément souffert des aléas climatiques avec les inondations. Heureusement depuis plusieurs mois, grâce surtout à la baisse des charges, cela va mieux notamment pour les producteurs de lait.

Les cours du lait remontent

Les cours du lait ont remonté de 275 euros les 1.000 litres l'an dernier à 320/330 euros. De quoi souffler un peu, selon Nicolas Boussicault, éleveur à la Chapelle-Blanche-St-Martin près de Ligueil. Il y a encore quelques mois, il ne pouvait se dégager comme salaire que 3 à 400 euros par mois.

Aujourd'hui, je suis à environ à 1000 euros/mois. Ça va mieux, mais ça ne couvre pas les retards des années passées

1.000 euros mensuel, c'est à peu près la moyenne des salaires estimée par la MSA pour les agriculteurs en Touraine. Le revenu avoisine les 1.100 euros/ mois au niveau national. On est loin d'être au SMIC horaire dit Nicolas Boussicault, 34 ans, qui s'est installé depuis 7 ans et qui va devoir rembourser les emprunts contractés à la fois sur sa ferme et sa maison, environ 500 000 euros.