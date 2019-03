Le rouge, le blanc et le rosé de Verneuil-sur-Vienne, ce n'est pas de la piquette !

Verneuil-sur-Vienne, France

Plus de 10.000 bouteilles pour la récolte 2018. Certes, le vin de Verneuil n'a pas la même reconnaissance que le Bordeaux mais il est en progrès constant et s'améliore d'année en année.

Bientôt chez des cavistes parisiens

La Cave à Verneuil-sur-Vienne © Radio France

Le vin, fabriqué en plein coeur du Limousin, vient de recevoir une nouvelle fois l'agrément IGP qui lui permet d'être étiqueté "vin de qualité". Cette marque de confiance dure déjà depuis explique Marie-Hélène Denis, viticultrice à Verneuil-sur-Vienne : "ça nous permet d'être un cran au-dessus par rapport à l'appellation 'Vin de France'. L'idée c'est de produire du bon vin mais ce n'est pas un label qu'on vend, c'est du vin, c'est le plus important. Avant, ici, il n'y avait que rosé. Et puis la gamme s'est étoffée avec du rouge et du blanc. On ne vend exclusivement que dans notre région, cela dit on a des contacts sur Paris via des cavistes ou sur des marchés".

Le vignoble à Verneuil-sur-Vienne © Radio France

Pour tout savoir sur le vin de Verneuil-sur-Vienne, pour toute information, rendez-vous sur le site desvignerons de Verneuil et amis du rosé de Verneuil.