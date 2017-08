Le Roussin de La Hague lance la foire aux moutons de Jobourg qui aura lieu demain

Ce vendredi avait lieu une vente aux enchères de moutons de prestige de la fameuse race "Roussin de la Hague" appelé aussi vente de "l'Oscar".

Ce sont les 49 meilleurs agneaux mâles des différents élevages sélectionneurs en France de la race Roussin de La Hague qui ont été proposés à une vente aux enchères à #Jobourg ce vendredi après-midi. Beaucoup de monde avait fait le déplacement comme des acheteurs de #Bretagne ou de #Seine-Maritime venus renforcer leur cheptel. La mise à prix était fixée à 340 euros mais certains béliers se sont vendus à plus de 1200 euros.

Un mouton très apprécié

Le Roussin de la Hague est une race rustique connu pour sa viande exceptionnelle mais aussi pour sa résistance. Jacques est un éleveur retraité de Digulleville "ici il y a souvent du vent et de la pluie et elle se fait à tous les temps. C 'est la meilleure et c'est à Jobourg qu'on l'aime" . Elle est aussi connue pour être très résistante notamment à la maladie de la tremblante du mouton. Un groupe d'éleveurs manchois a relancé la race ces dernières années et aujourd'hui le Roussin voit au delà des frontières de La Hague.

La vente aux enchères du mouton "Roussin de La Hague" à Jobourg © Radio France - katia lautrou

Des béliers qui valent de l'or

Selon beaucoup d'éleveurs cette race va encore proliférer. Le Roussin est aussi adoré pour sa laine très fine. Hier les plus beaux béliers se sont vendus plus de 1200 euros. Reste après pour ces acheteurs tout un travail de génétique car renforcer son cheptel prend plusieurs années.