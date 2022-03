Le "salon à la ferme", l’autre salon de l’agriculture

Il a été créé l'an dernier quand le Salon de l'Agriculture n'a pu avoir lieu, et il est renouvelé cette année avec un certain succès populaire et médiatique. 250 exploitations agricoles ouvrent leurs portes au public pour parler, in situ, de la vie des paysans en 2021.

Montrer les paysans dans leur milieu naturel

Lors de l'étape pernoise de ce "salon à la ferme", il a été question de l'élevage en plein air des volailles, élevage en danger à cause des mesures prophylactiques qui ont été prises pour lutter contre la grippe aviaire. Samedi 5 mars, ce salon à la ferme de la Confédération paysanne sera à Mazan, à la ferme du Rouret, pour parler des semences paysannes.