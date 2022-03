Le Salon à la ferme, une alternative au Salon de l'agriculture dans l'Indre

Briser la barrière entre les agriculteurs et les citoyens. Voilà l'un des objectif du Salon à la ferme organisé par la Confédération paysanne dans l'Indre. Plusieurs exploitants agricoles ouvrent leur portes au grand public jusqu'à ce dimanche 6 mars. L'occasion de découvrir l'envers du décors, ce qui se trouve derrière nos assiettes.

Un salon de l'agriculture bis

L'idée, c'est de proposer une alternative au Salon de l'agriculture qui se déroule en ce moment à Paris, comme l'explique Neil Châtelin, maraîcher bio installé à Levroux, qui a ouvert ses portes le week-end dernier : "Avec la Confédération paysanne on trouve un peu dommage que les gens qui ne peuvent pas se rendre à Paris ne puissent pas avoir des journées portes ouvertes à eux aussi. Donc pendant la même période, un certain nombre de collègues ouvrent leurs fermes aux visites pour répondre aux questions, pour faire découvrir notre métier" explique ce maraîcher, installé depuis décembre 2020. Neil Châtelin veut décloisonner le métier qu'il pratique: "Il faut retrouver des paysans nombreux, et dans des campagnes vivantes. On a de plus en plus, depuis les Trente Glorieuses, séparé le monde agricole de la vie du village, de l'urbanité en général. Du coup on ne va plus chercher son lait ou ses légumes à la ferme, et c'est bien dommage".

