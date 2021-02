Le salon de l'Agriculture annulé : une énorme frustration pour les éleveurs de la race limousine

Le salon international de l'Agriculture qui devait ouvrir ses portes ce week-end à Paris est annulé à cause de la pandémie. Une grosse déception pour les éleveurs de la race bovine limousine et des incidences forcément économiques pour Jean-Marc Alibert, le président de France Limousin sélection.

"La frustration c'est vraiment le sentiment qui revient chez les éleveurs surtout pour ceux qui sont habitués à présenter leurs animaux à Paris" explique Jean-Marc Alibert, le président de France Limousin Sélection, l'organisme qui représente la race limousine. Sur France Bleu Limousin ce vendredi matin, Jean-Marc Alibert exprime beaucoup de regrets. "On ne peut pas mettre en avant le travail de toute une année et valoriser nos animaux"

Des incidences qui sont aussi commerciales

Ce sera forcément un manque à gagner même si c'est difficile à mesurer explique encore Jean-Marc Alibert. "Le salon c'est un moment unique dans l'année où l'on peut communiquer , il y a des étrangers qui viennent et donc on noue un premier contact avec eux et ils viennent ensuite dans les élevages, ils viennent assister à nos ventes de reproducteurs à Lanaud " précise t-il aussi. C'est aussi un lieu où les éleveurs peuvent montrer leur travail aux politiques et bien sûr aux consommateurs.

"On est là pour montrer la réalité de l'élevage" Jean-Marc Alibert

"Le salon c'est aussi là qu'on peut échanger directement avec les consommateurs dans une allée et au cul des vaches" mais tout cela n'aura pas lieu regrette aussi le président de France Limousin sélection car pour lui c'est vraiment un moment où l'on peut montrer comment sont élevés les animaux. "On est là pour montrer la réalité de l'élevage". Et le fait que tout cela soit annulé est vraiment frustrant insiste encore Jean-Marc Alibert.