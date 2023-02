"Le salon de l'agriculture, il faut y être" : les éleveurs limousins des porcs Cul Noir à l'honneur

La race Cul Noir Limousin est la plus grande délégation de cochon présente, avec six élevages représentés et une trentaine d'animaux : des porcelets de trois semaines aux truies de trois ans. Cela faisait six ans que la race n'était pas sur le devant de la scène du salon de l'agriculture.

C'est la plus grande délégation de cochons. - Mickael Delanotte

Les animaux sont déjà au salon depuis le premier jour. Les éleveurs, eux, sont arrivés ce dimanche soir. Cette année, plus que jamais, le salon de l'agriculture est incontournable pour les six éleveurs qui ont fait le voyage.

Retombées économiques

"Le Salon de l'agriculture, c'est la vitrine de l'élevage, Il faut y être" affirme Jean-Luc Monteil, un éleveur presque retraité. C'est l'occasion de faire connaitre un élevage mais aussi de profiter de retombées économiques. "Quand vous avez un premier prix au salon, les gens viennent plus facilement acheter des reproducteurs chez vous, plutôt que chez un concurrent qui n'a pas été au salon" rajoute cet habitué du salon.

"Il n'y a pas vraiment de concurrence entre les éleveurs. Même s'il n'y a que six éleveurs de présent, l'avantage, c'est que les retombées reviennent à tous les éleveurs adhérents du syndicat de la race" précise Mickael Delanotte, de la coopérative agricole du Cul Noir Limousin.

Rencontrer les visiteurs et clients

Pour faire la promotion de la race, les éleveurs profitent de plusieurs occasions : la vente aux enchères du porc charcutier ce lundi 27 février, la présentation de l'animal tous les jours sur le ring du salon, le concours des races ce vendredi 3 mars… On peut aussi, bien évidemment, tester son goût de noisette au bar à jambon sec de la filière collective L’Écusson Noir (stand 1D142).

Cyril Rousseau est l'un des 40 bénévoles du stand et il doit répondre aux nombreuses questions des visiteurs, intrigués par ce cochon aux fesses noires. "On leur explique vraiment que c'est du plein air. On fait au maximum pour que le cochon soit bien élevé" défend le bénévole.

Les éleveurs sont également accompagnés de la Confrérie du Cul Noir du Limousin pour la partie folklorique.