Le Salon de l'agriculture ouvre ce samedi, une fenêtre sur les "espoirs et problèmes" des agriculteurs

Le Salon international de l'agriculture , célébration annuelle du monde agricole, démarre ce samedi 25 février, au parc des expositions de la Porte de Versailles, dans le sud de Paris, dans un contexte de guerre en Ukraine, d'inflation et de dérèglement climatique. Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, est attendu à la première heure pour inaugurer l'événement.

ⓘ Publicité

Le syndicat agricole majoritaire FNSEA ne manquera pas de marteler ses revendications : des moyens pour que les agriculteurs produisent en quantité, avec moins de contraintes environnementales, des réserves d'eau pour irriguer les cultures et des pesticides si besoin. Le 8 février, le syndicat avait justement orchestré une démonstration de force en faisant défiler plus de 500 tracteurs jusque dans le centre de Paris pour dénoncer le rétropédalage du gouvernement sur les insecticides néonicotinoïdes , dont sont désormais définitivement privés les producteurs de betteraves à sucre. "Parler de souveraineté alimentaire, c'est bien, mais prendre les décisions qui permettent de l'atteindre, c'est beaucoup mieux", a déclaré la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert.

"Passer des messages utiles"

Le Salon est là "pour passer des messages utiles", souligne Jean-Luc Poulain, président de l'événement. "C'est le catalyseur des espoirs et des problèmes de l'agriculture", ajout Arnaud Lemoine, directeur du Centre national des expositions et concours agricoles (Ceneca), organisation à l'origine de la manifestation. Ainsi, la souveraineté alimentaire, la sécheresse, mais aussi l'inflation seront au cœur des discussions.

La guerre en Ukraine , a fait bondir les prix des aliments des animaux d'élevage, mais aussi les prix de l'énergie qui sert à chauffer les étables, les serres, à sécher le maïs, à réfrigérer les pommes, etc. La guerre a aussi ravivé les tensions sur le pouvoir d'achat, avec des prix de l'alimentation en hausse de 12 % sur un an. Une inflation qui n'est pas près de se tarir ; le salon coïncide d'ailleurs avec la clôture le 1er mars des négociations annuelles entre les supermarchés et leurs fournisseurs , qui veulent vendre significativement plus cher pour absorber la hausse de leurs propres coûts.

À lire aussi Prix de l'énergie : les agriculteurs demandent des aides au gouvernement pour irriguer leurs cultures

Enfin, signe d'une autre crise qui touche une partie du secteur agricole, cette année, il n'y aura pas de volailles au Salon de l'agriculture, encore confinées à cause de la grippe aviaire. Près de 4.000 animaux (moutons, cochons, chevaux, lapins...) seront cependant présents dans leur litière de paille. Côté produits du terroir, plus de 1.000 exposants sont attendus jusqu'au 5 mars.