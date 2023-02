"Le Salon de l'agriculture permet d'échanger avec le consommateur" explique cet éleveur de Dordogne

Dans les travées du Salon de l'agriculture, il y a plusieurs stands périgourdins. Des producteurs de cornichons et une brasserie artisanale de Sarlat, un chocolatier ou encore la boutique du département de la Dordogne avec les produits de 40 producteurs. Une dizaine d'éleveurs est aussi présent pour présenter leurs animaux aux concours.

ⓘ Publicité

C'est le cas d'Olivier Lasternas, éleveur de vaches limousines à Saint-Cyr-les-Champagnes. Il va présenter une génisse pleine et une vache suitée. "On y va pour promouvoir nos élevages, explique le président France du Herd Book Limousin. pour promouvoir la race limousine, et pour échanger avec le consommateur."

Et ça lui plait d'échanger avec les citadins : "Les visiteurs sont toujours contents de nous voir, contents qu'on leur explique ce qu'on fait. Nous notre objectif c'est que cet effet d'un jour, ils le retranscrivent dans les faits de tous les jours, c'est à dire d'aller acheter de la viande auprès de leur boucherie artisanale pour continuer de faire vivre nos territoires ruraux."

"Ce que les gens nous demandent en priorité, c'est la façon dont on alimente nos animaux par exemple. Une vache en France consomme 80 à 90% de fourrage grossier, soit des pâturages, soit de l'herbe récoltée sous forme de foin."

loading