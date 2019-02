Ce qu'il faut savoir sur le Salon de l'Agriculture qui débute ce samedi à Paris

Paris, France

La 56e édition du Salon de l'Agriculture porte de Versailles à Paris, débute ce samedi et va durer jusqu'au 3 mars. Entre 600.000 et 700.000 visiteurs sont attendus pour admirer les animaux, assister aux conférences et goûter aux produits locaux. Le Salon est aussi un rendez-vous traditionnel pour les politiques de tous bords. Comme l'an passé, Emmanuel Macron a prévu de passer la journée sur place.

4.000 animaux présentés

Placée sous le thème "Des femmes, des Hommes, des Talents", cette édition 2019 proposera quatre univers différents : l'élevage et ses filières ; les cultures et filières végétales, jardin et potager ; produits des régions de France, d'Outre-Mer et du monde et services et métiers de l'agriculture. Un millier d'exposants et environ 4.000 animaux vont peupler durant dix jours la plus grande ferme de France.

► France Bleu en direct du Salon international de l'Agriculture 2019

"Imminence", égérie de l'édition 2019

L'égérie de cette 56e édition est une vache Bleue du Nord. "Imminence", 1m41 pour 710 kilos, originaire de Saint-Aubin (Nord), a pris ses quartiers vendredi au Salon de l'Agriculture, sous les flashs des photographes.

Ce sera elle la star cette année ! Voici Imminence, la vache égérie du salon de l'Agriculture 🐮 pic.twitter.com/VJrFgOJFAu — BFMTV (@BFMTV) February 21, 2019

"C'est une grande fierté, une grande émotion, un gros stress", a déclaré son éleveur, Gilles Druet, qui participe au salon avec femme et enfants. Menacée de disparition après la Seconde Guerre mondiale, la Bleue du Nord est une race mixte qui produit à la fois du lait et de la viande.

Au Salon de l'Agriculture, l'arrivée de la vache égérie "Imminence" #AFPpic.twitter.com/L6pgEw1jPC — Agence France-Presse (@afpfr) February 22, 2019

La visite d'Emmanuel Macron perturbée par les "gilets jaunes" ?

Emmanuel Macron est attendu dès 8h30 porte de Versailles. Il doit prononcer un discours sur la Politique agricole commune (PAC) devant 500 jeunes, pour la plupart élèves dans des lycées agricoles. Le chef de l'État déambulera ensuite dans les allées du salon. La reconnaissance du travail agricole et la question du juste prix devraient être au centre des échanges avec les agriculteurs, deux mois après l'entrée en vigueur de la loi Alimentation.

Dans un contexte général de crise du monde agricole, beaucoup d'exposants espèrent pouvoir faire entendre leurs revendications. C'est aussi l'ambition de Patrick Maurin, élu local de Marmande (Lot-et-Garonne). Parti du Touquet le 10 février, un gros bâton de marche à la main, il a fait 250 kilomètres à pied pour alerter sur les suicides agricoles. "Tous les soirs, j'ai dormi chez des agriculteurs, et je vais parler de leur détresse au président samedi" a-t-il déclaré à son arrivée à Paris vendredi.

Au moins quatre ministres seront également présents porte de Versailles samedi : Didier Guillaume (Agriculture et alimentation), François de Rugy (Transition écologique et solidaire), Nathalie Loiseau (Affaires européennes) et Frédérique Vidal (Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation).

L'ouverture du Salon coïncide cette année avec le quinzième week-end de mobilisation des "gilets jaunes". Un appel à se rassembler sur les Champs-Élysées a été lancé sur les réseaux sociaux mais certains s'interrogent sur l'opportunité de perturber la visite du président de la République. Éric Drouet, figure du mouvement, a notamment posté un message sur le groupe Facebook dont il est administrateur, "La France en colère!!!" (plus de 317.000 membres).

► Horaires, prix, plan : toutes les infos pratiques dans cet article