Le Salon Marjolaine, le grand marché du bio à Paris

Le plus grand marché bio de France a ouvert ses portes à Paris. Le Salon Marjolaine réunit depuis plus de 40 ans les inconditionnels du "bio"". Les 580 exposants attendent plus de 80 000 visiteurs jusqu'à dimanche, 12 novembre, au Parc Floral.

Le Salon Marjolaine a ouvert ses portes le week-end dernier au Parc Floral de Paris (12ème arrondissement) pour 9 jours de découverte du "bio" sous toutes ses formes : productions agricoles, artisanat, bien-être, tourisme vert, maison (éco-habitat).

Depuis sa création en 1976, le salon a bien grandi, passant d'une trentaine d'exposants à 580 cette année et plus de 80 000 visiteurs attendus.

En 2016, 9 Français sur 10 ont consommé des produits bio © Radio France - Bénédicte Robin

La plupart des visiteurs (74%) du salon Marjolaine sont déjà venus et reviennent. Certains sont des habitués qui reviennent chaque année.

D'après l'Agence française pour le développement et la promotion de l''agriculture biologique, près de 9 Français sur 10 ont consommé des produits bio en 2016, 7 sur 10 disent en manger au moins une fois par mois. A titre de comparaison, d'après leurs chiffres de 2003 plus de 43% des Français ne mangeaient jamais bio.

Si l'alimentation reste au premier plan, 67% des Français ont tout de même déclaré avoir acheté des produits bio non alimentaires tels que des produits cosmétiques ou textiles, en 2016.

7 milliards d'euros de produits bio ont été achetés en France en 2016 d'après l'Agence Bio © Radio France - Bénédicte Robin

La bio connaît donc un véritable essor et une demande accrue des consommateurs depuis plusieurs années. Aujourd'hui, la part des terres agricoles utiles réservée au bio reste toutefois très minoritaire puisqu'elle ne représente que 5%.

Groupement des agriculteurs biologiques d’île de France

L'Île de France compte 248 fermes en agriculture biologique et 13 211 hectares de surface agricole cultivée en bio ou en conversion d'après le Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Île de France (GAB IDF).

Informations pratiques :

- Le Salon Marjolaine est ouvert tous les jours du 4 au 12 novembre de 10h à 19h. En nocturne le vendredi 10 novembre jusqu'à 21h.

- Adresse : Parc Floral de Paris, métro (ligne 1) : Château de Vincennes puis navettes gratuites jusqu'à l'entrée.

- Entrée 10 euros. Tarifs réduits 7 euros.

Toutes les informations ici.