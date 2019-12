Le Sarthois Claude Cochonneau, président des chambres d'agriculture est décédé dans un accident du travail

Claude Cochonneau, le président des chambres d'agriculture et ex-vice président de la FNSEA est décédé dimanche dans un accident alors qu'il travaillait sur son exploitation à Marçon en Sarthe. Il avait 62 ans.

Marçon, France

Le Sud Sarthe perd une de ses grandes figures. Claude Cochonneau est décédé à l'âge de 62 ans alors qu'il travaillait surson exploitation à Marçon, il s'agirait d'un accident. Cet éleveur et viticulteur était un homme d'engagement, président des chambres d'acriculture, ex-président de la FDSEA de la Sarthe et maire de Marçon entre 2001 et 2014. Les réactions s'accumulent à l'annonce de son décès.

"Agriculteur sarthois, élu local, engagé dans le syndicalisme agricole, homme de dialogue et de confiance, Claude aura défendu sans relâche le monde agricole", salut le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume. Claude Cochonneau s’est engagé, dès 1982, aux côtés des Jeunes Agriculteurs, avant de devenir Président des Jeunes Agriculteurs des Pays de Loire. En 1993, il devient administrateur à la FNSEA, puis vice-président de la FNSEA entre 2002 et 2014. Il était Président de la Chambre d’agriculture des Pays de Loire depuis 1995, élu Président des Chambres d’agriculture depuis 2016 et réélu le 20 mars 2019.

Claude Cochonneau exploitait 75 ha de terres en polyculture, avec un élevage porcin et une production de vin AOC coteaux du Loir à Marçon, commune dont il a été maire de 2001 à 2014. Son ami d'enfance et maire actuel Jean-Pierre Cherneau, très ému, rend hommage à un homme débordant d'énergie et généreux.

Claude Cochonneau laisse une épouse et deux filles, la date de ses obsèques n'a pas encore été communiquée.