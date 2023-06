Le secrétaire d'Etat à la Mer, Hervé Berville, en visite dans la Manche ce jeudi

Le secrétaire d'Etat chargé de la Mer en visite dans la Manche, ce jeudi 29 juin. Hervé Berville a répondu à l'invitation des députés Bertrand Sorre et Stéphane Travert. Il se rendra à Gouville-sur-Mer, Blainville-sur-Mer et Granville pour rencontrer notamment conchyliculteurs et pêcheurs.

Le problème des araignées de mer

Première escale du secrétaire d'Etat en fin de matinée à Gouville-sur-Mer, pour visiter l'entreprise conchylicole la Perle fine. Puis, direction Blainville-sur-Mer, où il sera reçu par le maire de la commune, Louis Teyssier, également ostréiculteur et ancien président du comité régional de conchyliculture, et échangera avec différents conchyliculteurs.

Hervé Berville abordera à cette occasion le problème des araignées de mer, cette espèce de crabe très invasive et de plus en plus nombreuse sur les côtes manchoises, qui décime jusqu'à 50% des élevages de moules de bouchot. La prolifération de cette espèce inquiète particulièrement les mytiliculteurs, qui alertent depuis plusieurs années.

En septembre dernier, ils étaient environ 70 à manifester devant la préfecture de Saint-Lô pour réclamer des mesures d'urgence, au risque de mourir. La préfecture les avait alors autorisé à capturer les araignées de mer pour les relâcher au large. Une mesure qui ne suffit pas, selon les professionnels, qui attendent d'autres solutions de la part du secrétaire d'Etat à la Mer.

L'horizon post-Brexit des pêcheurs

Après les conchyliculteurs, place aux pêcheurs. Un échange est prévu dans l'après-midi à la criée de Granville. Là encore, les problématiques autour de la pêche sont nombreuses. Comment s'en sortent les professionnels, sept ans après le Brexit ? Quelles sont les conséquences du plan de sortie de flotte, qui a bénéficié à dix bateaux manchois ? Comment rendre les chalutiers plus respectueux de l'environnement ?

Enfin, Hervé Berville rencontrera les sauveteurs de la SNSM et montera à bord du Marité, pour les 100 ans du trois-mâts et dernier terre-neuvier français.