Le secrétaire d'Etat Gabriel Attal au chevet du bien-être animal dans les élevages de Bretagne

Le secrétaire d'Etat Gabriel Attal visite ce vendredi des élevages et rencontre des jeunes pour évoquer le bien-être animal.

Finistère, France

En cette journée mondiale des animaux, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal est en visite en Bretagne sur le thème du bien-être animal.

Il rencontre les élèves d'un lycée agricole, mais auparavant visite deux exploitations en nord-Finistère : un élevage de poules pondeuses à Saint-Sauveur (près de Comana) et une exploitation porcine à Plouénan (près de Morlaix). "Je vais rencontrer deux jeunes éleveurs qui s'engagent sur ces questions-là", explique Gabriel Attal, invité par la députée (LREM) Sandrine Le Feur en nord-Finistère.

Je n'oppose pas les éleveurs au bien-être animal, toute la question est celle des transitions. On ne peut pas changer de modèle d'un jour à l'autre.

Il estime que cela fait partie de sa mission. Selon le ministère, le bien-être animal est une cause aujourd'hui "que 90 % des 18-24 ans jugent importante." Et le secrétaire d'Etat rappelle "avoir vu beaucoup de mobilisation des jeunes sur la question de l'environnement. Je considère qu'on a le devoir de répondre à cet enjeu-là, on doit mettre en avant les bonnes pratiques qui sont mises en place par les agriculteurs eux-mêmes. Je suis tout autant attaché au bien-être animal que je suis opposé à l'agri-bashing, ce qui laisse penser que les agriculteurs ne se préoccupent pas de ces questions-là."

Il y a aussi la question de la formation : _"_Les études agricoles intègrent déjà cette question-là. Les apprenants sont particulièrement au fait de ces questions-là. La jeunesse se mobilise sur ces enjeux."