Le sénateur gardois Laurent Burgoa demande le rétablissement des cépages anciens interdits

Le clinton, le jacquez, le noah ou l'isabelle. Ce sont quelques uns des cépages fréquents en Cévennes, mais interdits depuis 1934. Lors d'une question orale au gouvernement ce mardi, Laurent Burgoa, le sénateur du Gard a demandé leur rétablissement. "Les mineurs entretenaient autrefois des vignes dont certains cépages ont été interdits en 1934, nous savons désormais que certains de ces cépages, dominants en Cévennes, ne contiennent pas plus de méthanol que d’autres."

Pour Laurent Burgoa, "ces cépages, biens cultivés et bien vinifiés, donnent des arômes typiques à un vin de plus en plus recherché. De plus ils ne nécessitent quasiment pas de traitement comparé à la viticulture traditionnelle."

Rappelant que de nombreux producteurs sont attachés à préserver ce patrimoine immatériel, le sénateur a demandé au ministre de l'Agriculture "quel était le fondement" de cette interdiction qui ne semble plus justifiée aujourd'hui. Le ministre a répondu qu'il n'y avait pas à ce jour de consensus fort au sein de l'Europe pour permettre leur rétablissement dans l'immédiat.