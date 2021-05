Le sénateur vendéen Didier Mandelli veut une "Journée nationale de l'agriculture"

Une "Journée nationale de l'agriculture", c'est ce que proposent trois sénateurs Les Républicains, dont le vendéen Didier Mandelli. Il propose ce texte avec les sénatrices Catherine Dumas, à Paris, et Sophie Primas, dans les Yvelines. Une proposition de résolution signée par 177 sénateurs et sénatrices, principalement de la droit et du centre.

Texte signé par 177 sénateurs et sénatrices

Avec ce texte, les trois sénateurs veulent marquer "de façon forte la reconnaissance de la Nation aux agriculteurs et agricultrices". Ils ajoutent dans un communiqué qu'ils souhaitent "promouvoir le modèle agricole et agroalimentaire français, en offrant une visibilité tant aux productions des agriculteurs qu'aux métiers et enjeux du secteur". Cette proposition n'a pas de valeur contraignante, mais permet en revanche d'attirer l'attention du gouvernement sur ce sujet.