Le seul député sarthois à avoir voté pour le Ceta absent des comices agricoles cet été en raison de "menaces"

C'est inédit en Sarthe : le député LRM Damien Pichereau fait savoir qu'il n'assistera à aucun des comices agricoles prévus sur son secteur cet été. La raison ? Les menaces qu'il dit avoir reçues après son vote en faveur du Ceta, le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne.

Sarthe, France

Au lendemain d'une absence remarquée au comice agricole de Rouez-en-Champagne (Sarthe), le député LRM Damien Pichereau annonce qu'il n'assistera en fait à aucune des cinq réunions organisées sur la 1ère circonscription cet été. Conséquence des menaces que l'élu dit avoir reçues ces dernières semaines, quelques mois après que sa permanence parlementaire a été vandalisée en marge d'une manifestation de "gilets jaunes".

Recrudescence des menaces depuis le vote sur le Ceta

Dans un communiqué publié ce lundi 19 août 2019, le parlementaire sarthois explique : "Nous connaissons à l’heure actuelle un climat national délétère, où chaque jour, un nouvel élu est pris pour cible. Permanences taguées en Vendée et dans le Var, saccage et incendie d’une autre dans les Pyrénées Orientales, attaques au domicile de certains de mes collègues [...] Ces dernières semaines, j’assiste à une recrudescence de ces menaces, du fait de mon vote en faveur de la ratification du Ceta. C’est pour cela que j’ai pris la décision, après consultation, de ne pas me rendre aux cinq comices de ma circonscription".

Je n'ai jamais vu des discussions mal tourner lors d'un comice - Le président de la FDSEA72

Alors que l'autre députée LRM de la Sarthe Pascale Fontenel-Personne s'est abstenue, Damien Pichereau a voté pour la ratification du traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Il est le seul député sarthois dans ce cas. Les élus d'opposition Jean-Carles Grelier (ex-LR), Marietta Karamanli (PS) et Sylvie Tolmont (PS) ont voté contre le texte qui suscite de très vives inquiétudes dans le monde agricole français.

"C'est justement pour cela que c'est dommage qu'il ne vienne pas aux comices", regrette Denis Pineau, le président du syndicat agricole FDSEA72. "_C'était l'occasion d'expliquer son vote aux éleveurs sur le terrain_. C'est vrai que parfois on peut avoir des échanges tendus avec des parlementaires, mais je n'ai jamais vu des discussions mal tourner lors d'un comice. Je ne vois aucun risque à ce que M. Pichereau rencontre des agriculteurs sur un comice".