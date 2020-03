Le site mangeons-local.bzh cartonne depuis quelques jours !

"Actuellement on double tous les jours,se félicite Steven Pennec, là je regardai les statistiques et on devrait dépasser les 7000 visiteurs ce jeudi. On était à 3500 mercredi. Là depuis 4-5 jours ça a explosé."

Le créateur du site mangeons-local.bzh a de quoi être satisfait de l'élan de curiosité que suscite son site internet qui recence 250 producteurs. "Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au circuit court et pas uniquement des curieux ! Ce sont des personnes vraiment intéressées qui contactent les producteurs ensuite soit par mail soit par téléphone pour commander des produits."

La résilience au coeur du projet

En 2015 Steven Pennec avait lancé le site mangeons-local.bzh car il avait du mal à trouver des petits producteurs, éleveurs ou transformateurs près de chez lui. Il a compilé tout un tas de données de manière benévole et a décidé de les partager au plus grand nombre sur un site internet.

La hausse rapide de la fréquentation de son site internet ne le "surprend pas vraiment" ce Cornouaillais installé près de Quimper. Le site, selon lui, correspond bien à la demande actuelle. "Le site avait été pensé pour permettre aux gens d'acheter local quand tout va bien mais avec une logique de résilience en cas de crise, au sens large."

Adaptation des producteurs

Pour répondre à la demande actuelle les producteurs s'adaptent également. "Il y a une vraie organisation au niveau des producteurs pour proposer des drives" explique Steven Pennec. C'est le cas d'Angélique à la ferme "Les légumes de la forêt" à Maël-Carhaix. Dans les prochains jours un système de "drive" sera proposé. Et la solidarité fonctionne à plein. "On a contacté la boulangère de la commune et elle est d'accord de prendre nos paniers" raconte t-elle.

Face à cet engouement, le seul souhait de Steven Pennec ? "Ce que j'espère c'est que c'est une tendance qui va perdurer après."

Si vous écoutez France bleu, vous avez déjà pu Steven Pennec en Basse-Bretagne dans l'émission de cuisine. Extrait d'une émission en 2016 à retrouver sur youtube.