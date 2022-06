Le SOS d'une productrice d'abricots de Saint-Gilles qui se retrouve avec une tonne de fruits sur les bras

Après des difficultés de récolte liées à la météo et à des soucis d'organisation, Florence Robichon, du mas de La Roseraie à Saint-Gilles (Gard), se retrouve avec une tonne et demie de fruits sur les bras. S'ils ne sont pas vendus dans les 4 ou 5 jours qui viennent, ils seront irrécupérables. Elle propose donc de les vendre directement aux consommateurs à un prix dérisoire d'à peine 1 euro le kilo, plutôt que de voir sa récolte purement et simplement perdue.

Certains de ses abricots ont été refusés par de potentiels acheteurs. On appelle ça "des retours". Et le risque maintenant, c'est de tout perdre, et de tout jeter, de tout gaspiller. "L'urgence c'est que les fruits ont été cueillis. Ils sont en frigos depuis trois jours. Mais ils ont été cueillis trop murs. Ils sont passés sur une calibreuse ; ils ont pris des petites secousses, ont été bousculés. Du coup, la peau du fruit va un peu se marbrer, ça fait des petits auréoles ; sur un magasin ça ne fait pas joli. Pourtant, ce sont juste des défauts d'épiderme. En terme de qualité, en terme gustatif, tout y est. Et ça, ça me fend le cœur".

Il y a vraiment urgence pour Florence Robichon. "Ce sont des fruits qu'on ne peut pas expédier, parce que trop mûrs. Pour la grande distribution c'est trop tard, parce que trop fragiles. En revanche pour la consommation personnelle.."

Tous les renseignements au 07 63 44 43 80.