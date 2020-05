C'est un des rendez-vous majeurs de la rentrée de septembre chaque année à Rennes, le SPACE 2020 n'aura pas lieu.

Les organisateurs du Salon international de l'élevage annoncent dans un communiqué ce mardi 5 mai qu'ils sont contraints d'annuler l'édition 2020 initialement prévue du 15 au 18 septembre au Parc-Expo de Rennes.

Trop d'incertitudes

Les raisons de cette annulation? Il y a trop d'incertitudes liées à la crise sanitaire du coronavirus. "Les dispositions sanitaires que nous devrons très certainement continuer à appliquer au mois de septembre ne pourraient en effet pas être strictement mises en œuvre sur le SPACE, en raison de la forte concentration de personnes sur le Salon. Le respect de la distance physique n’aurait pas été envisageable ni applicable sur les stands, dans les files d’attente, les espaces de conférences, de restauration, de réceptions, …" expliquent les organisateurs dans leur communiqué.

La préparation du SPACE 2020 semblait égalent compliquée car elle nécessite une préparation et des budgets à engager plusieurs mois à l'avance pour les exposants, les fournisseurs et les partenaires. Les organisateurs de l'événement n'ont pas souhaité faire prendre des risques financiers à leur communauté.

Un coup dur pour le monde agricole

Le SPACE réunit tous les ans plus de 1 400 exposants, dont un tiers d’internationaux, et plus de 100 000 visiteurs, dont plus de 14 000 viennent de 120 pays différents. L'annulation du Salon est donc un coup dur pour le monde agricole qui avait à cœur de se réunir chaque année en septembre à Rennes pour échanger sur les innovations de son milieu et les bonnes pratiques.

Un coup dur également pour l'économie bretonne

L'annulation du SPACE 2020 est aussi un coup dur pour l'économie bretonne. En effet les retombées économiques sont estimées à 91 millions d’euros grâce au calculateur d’UNIMEV (Union Française des Métiers de l’événement). En effet, le Salon attire des milliers de visiteurs et d'exposants, qui se logent, se déplacent et consomment dans la métropole rennaise notamment.

Les organisateurs du SPACE leur donnent rendez-vous l'an prochain, du 14 au 17 septembre 2021 toujours au Parc-Expo de Rennes.