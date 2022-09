Le SPACE, le salon agricole de l’élevage, fête ses 35 ans pendant trois jours à Rennes

Le SPACE, le salon agricole des professionnels de l'élevage, fête cette année ses 35 ans. Il débute ce mardi au Parc des Expos de Rennes et pour trois jours, d'animations, de conférences, de rencontres, notamment autour du thème du climat et des solutions pour réduire l'impact de l'agriculture. Il sera donc question de décarbonation, réduction des gaz à effet de serre, optimisation des intrants et adaptations des cultures et des pratiques.

Une ferme de 700 animaux

Salon de l’élevage, le SPACE propose des visites d'exploitations, mais aussi des concours, comme le Challenge National Blonde d’Aquitaine le mardi. Le mercredi, la race laitière à l’honneur sera la jersiaise avec un concours national. Le jeudi sera essentiellement consacré au concours Prim’Holstein Atlantique. Dix concours interrégionaux et des présentations génétiques complèteront le programme. La filière Aquaculture aussi sera présente, avec un parcours aquacole qui regroupe plus de 100 entreprises. En tout 550 bovins et 150 ovins, caprins et chevaux sont présentés. Ce qui représente 28 tonnes d’ensilage de maïs, 15 tonnes de foin, 10 tonnes du substitut de fourrages, quatre tonnes de tourteau de soja. Les 360 vaches laitières produisant plus de 28 000 litres de lait durant ces trois jours.

1 173 exposants de 37 pays

Près de 1 200 exposants sont au rendez-vous, dont un quart viennent de l'étranger et présenteront les nouveautés, notamment celles distinguées Innov’Space. Outre les françaises, ce sont les entreprises allemandes qui seront le plus représentées sur ce SPACE 2022 (63 exposants), ainsi que les italiennes (59) et néerlandaises (54).

Le retour des étrangers

Les conditions de voyage étant plus favorables, cette 36ème édition sera aussi placée sous le signe des retrouvailles avec l’international. Les organisateurs ont d’ores et déjà reçu des milliers de demandes émanant de plus de 100 pays différents. 4 ministres africains, de Côte d’Ivoire, du Sénégal et du Bénin sont attendus, ainsi que des délégations de Guinée Conakry, de Guinée Équatoriale, du Cameroun et de la République Démocratique du Congo. Par ailleurs, des acheteurs en provenance du Golfe Arabique, de Colombie, d’Inde, du Maroc, de Turquie, du Chili et de République Tchèque ont fait part de leur visite.

Le salon qui se déroule cette année sur trois jours, sans journée en plus sur le numérique, attend au moins autant que les 75 000 visiteurs de l'an dernier. Des navettes gratuites sont mises en place depuis les grandes villes de l’Ouest et depuis le centre-ville de rennes, la gare et l’aéroport.