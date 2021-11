Le spectre de la grippe aviaire inquiète les éleveurs de volailles en Charente

Frédéric Parthenay voit arriver le spectre de la grippe aviaire, comme plusieurs fois ces dernières années. Et toujours à peu près à la même date : moins de deux mois avant les fêtes de fin d'année, si importantes quand on élève, comme lui, des poulets et des canards depuis vingt ans. Mais il doit se résigner : ses 5000 volailles à rôtir et 600 canards gras prévus pour Noël, il faut les garder à l'intérieur des bâtiments.

La salle de gavage pour les canards de Frédéric Parthenay à Puyréaux © Radio France - Pierre MARSAT

Les mesures de précaution sont drastiques, et pourtant le virus n'a pas encore fait son apparition en France, à part deux élevages dans l'est de la France, victimes un peu éloignées des pays où la grippe aviaire sévit en ce moment. Les élevages sont encore sains. Mais Frédéric Parthenay envisage déjà d'abattre une partie de son cheptel, pour créer un peu plus de place pour les volailles confinées. C'est la qualité de la volaille proposée aux clients qui est en jeu. Les mesures de confinement des volailles sont obligatoires pour les éleveurs comme pour les particuliers qui ont trois ou quatre poules dans leurs cours. La Charente compte entre 150 et 160 élevages, la Charente-Maritime une centaine, quand la Dordogne affiche 2000 élevages.