PHOTOS - Le succès du muguet varois pour ce 1er mai

A la veille de ce 1er mai, la région nantaise n'a pas le monopole du muguet ! Dans le Var, un horticulteur s'est spécialisé il y a 40 ans dans la production de muguet. Il vend les brins en pot et uniquement en pot ! 930.000 exemplaires ont quitté les serres d'Ollioules et Sanary ces derniers jours.

Ollioules, France

Si la région nantaise représente 85% de la production nationale des brins de muguet, le Var tire lui aussi son épingle du jeu sur le marché des clochettes blanches emblématiques du 1er mai. Depuis 40 ans, la pépinière Valbray, basée à Ollioules, est spécialisée dans la vente de muguet en pot et représente aujourd'hui 20% de ce marché précis. "A l'époque, j'ai commencé à vendre 1000 pots sur mes différents points de vente. Ils sont tous partis. L'année suivante, j'ai vendu 12.000 pots et depuis ça ne cesse d'augmenter. On se rend compte qu'il y a une très forte demande de muguet dans le bassin méditerranéen. Cette année, nous avons expédiés 930.000 pots" précise l'horticulteur Tanneguy de Valbray. Selon le professionnel, il pourrait vendre plus d'un million de pots dans deux ans.

Pour que les clochettes arrivent à temps dans les points de vente, Tanneguy de Valbray renforce ses équipes. De 15 salariés en temps normal, il passe à 100 au mois d'avril. ll faut en effet cueillir le muguet, réaliser les compositions, assurer le conditionnement et l'expédition du muguet dans toute la France.

Le froid a retardé la floraison

Et la livraison du crû 2019 a été particulièrement stressante. Les conditions climatiques n'ont pas facilité le travail de l'horticulteur. "Nous avons eu du mauvais temps, du froid. Le thermomètre est descendu jusqu'à 3-4 degrés certaines nuits... ce qui a retardé la floraison du muguet. Mais au final, il est très beau ! Les feuilles sont bien vertes. Certaines clochettes ont fleuri, d'autres sont encore vertes pour que les clients en profitent plus longtemps" conclue Tanneguy de Valbray.

Tanneguy de Valbray fête en 2019 son "40ème muguet" © Radio France - Sophie Glotin

930.000 pots de muguets sont expédiés dans toute la France © Radio France - Sophie Glotin