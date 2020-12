Le succès marquant des distributeurs automatiques de produits fermiers dans le Vaucluse

Les produits à l'origine étaient en libre-service mais dés la proposition de précommande en ligne sous la forme d'un drive fermier la formule a rencontré un public de plus en plus nombreux. Au printemps dernier avec le confinement distributeurs et drive fermier pour les commande en ligne ont vu leur fréquentation exploser en proposant aux consommateurs une offre diversifié de produits frais et locaux dans des conditions sécurisées et aux producteurs un moyen de vendre leurs produits directement aux consommateurs.

Depuis le premier distributeur automatique installé il y a trois ans sur le site d'Agroparc l'organisation s'est rodée avec le distributeur du parking des italiens et celui de l'aire d'autoroute de Morières-lès -Avignon. Et puis il y a eu l'effervescence lors du confinement amplifié alors par l'interdiction des autres circuits de ventes comme les marchés de plein vent et les restaurations collectives fermées.

Le Vaucluse pionnier pour l'offre et les services proposés

De plus une initiative pionnière dans le département comme le rappelle Guillaume Sinard , chargé de mission circuit court a la Chambre d'Agriculture de Vaucluse : "Ces distributeurs automatiques existaient déjà mais propres à une exploitation agricole où l'exploitant les plaçait en bout d'un champ le long de la route par exemple et uniquement avec ses produits . Le Vaucluse a été le premier à proposer une regroupement d'agriculteurs. Ils sont aujourd'hui vingt-deux et les produits vont des fruits et légumes, viandes, œufs, jus de fruits aux poissons *. Et nous allons proposer prochainement avec notre partenaire La Poste la possibilité de se faire livrer à domicile. "

Le projet d'étendre la gamme des produits

L'association En direct de nos fermes réfléchit aussi pour son drive fermier de proposer des produits en provenance de l'autre rive de la Durance comme du riz ou peut-être du lait. Les distributeurs sont avec leur succès aujourd'hui rechargés deux fois par jour . En moyenne 80 personnes passent quotidiennement sur les deux sites avignonnais, celui de l'aire de Morières connait surtout ses heures de pointe durant la période estivale. En dehors des casiers en libre-service, les commandes des produits en ligne s'établissent en précisant le jour et l'heure choisie pour récupérer ensuite son panier avec un code d'accès dans un seul casier.

*Truite fumée de l'Isle-sur-la-Sorgue

Les produits arrivent deux fois par jour conditionnés par camion frigorifique © Radio France - JM Le Ray

L'association En direct de nos fermes a embauché pour assurer face au succés l'approvisionnement journalier des casiers © Radio France - JM Le Ray

à lire aussi Un drive fermier ouvre ses portes dans le centre-ville d'Avignon