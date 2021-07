Le Syndicat des Vignerons de Champagne vote pour l’espacement des vignes à partir de 2023

Réuni en conseil d’administration ce jeudi, le Syndicat général des vignerons de Champagne a autorisé la plantation à partir de 2023 de vignes plus espacées. Le but est de préparer le vignoble champenois au changement climatique.

Le nouveau cahier des charges autorisera des vignes dites « semi larges », c’est-à-dire qu’elles pourront être espacées entre 2 et 2,2 mètres et hautes d’environ 2 mètres contre 1,20 à 1,30 mètre actuellement. Jusqu’à présent, le cahier des charges imposait aux viticulteurs de planter des vignes dont l’espacement entre les rangs ne pouvait pas excéder 1,5 mètre.

Des vignes plus résistantes au gel, à la sécheresse et aux maladies

Cette décision fait suite à une étude menée depuis 2006 par le syndicat, l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) et le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC). Cette étude a permis de démontrer que les vignes semi larges étaient plus résistantes au gel, à la sécheresse et aux maladies. Les émissions de gaz à effet de serre sont aussi réduites : -20%, tout comme les coûts de production qui sont réduits de 20% grâce à l'utilisation d'un matériel plus performant.

Mais cette décision ne convainc pas tout le monde à commencer par le syndicat CGT des salariés du Champagne qui craint une réduction du nombre d'emplois : "C'est l'extinction programmée du modèle champenois", a réagi son secrétaire général adjoint Noël Sainzelle.