Le taureau Ralph, nouvelle égérie du Sommet de l’Élevage 2023

Ralph et l'éleveur cantalou Mathieu Théron prennent la pose sur les nouvelles affiches du Sommet de l’Élevage 2023, qui seront placardées d'ici deux mois un peu partout dans la région. Le jeune taureau est la nouvelle égérie de cette 32e édition, qui aura lieu du 3 au 6 octobre à la Grande-Halle d'Auvergne de Clermont-Ferrand.

Ralph met la race limousine à l'honneur

"C'est unique, ça n'arrivera pas deux fois dans une vie, donc oui c'est une immense fierté !" confie l'éleveur Mathieu Théron, installé depuis 2017 en Gaec avec son père et son frère, à côté d'Aurillac. Dans leur exploitation familiale du Cantal, ils élèvent 240 vaches limousines. "Ralph est là pour féconder nos vaches et les petits veaux seront présents lors du Sommet de l’Élevage". Le taureau Ralph aura trois ans en octobre prochain, il pèse déjà environ une tonne et représentera fièrement la race limousine. Et ce n'est pas un hasard, le concours national de la race limousine aura lieu au cours du prochain Sommet.

"Pour un élevage durable"

Cette année, le Sommet de l’Élevage veut défendre un "élevage durable". "Ici dans le Massif Central, nos animaux mangent de l'herbe, entretiennent les territoires et favorisent la biodiversité, on est pas sur un élevage intensif et on coche toutes les cases d'une agriculture durable" précise Jacques Chazalet, éleveur Puydômois et président du Sommet de l’Élevage. Pour ce dernier, le Sommet est l'occasion d'expliquer cette démarche aux visiteurs.

Pour cette 32e édition, les organisateurs promettent une "année record à tous les niveaux". Il y aura plus de 1.500 exposants, contre environ 1.400 l'an passé et davantage de bêtes, à hauteur d'une centaine. Au total, le Sommet réunira 90.000m2 de stands et aimerait davantage s'étendre à l'avenir... La Géorgie sera le pays mis à l'honneur cette année dans les allées de la Grande-Halle d'Auvergne.