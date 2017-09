Le terroir francilien mis à l'honneur pendant les "semaines du mangeons local"

Pendant 3 semaines, de nombreux restaurants parisiens affichent des pancartes pour mettre en valeur les produits franciliens à leur carte, et la région organise des marchés de producteurs locaux pour faire découvrir aux habitants de la région le terroir local.

La région veut tordre le cou à l'idée qu'en Île-de-France, il n'y a pas d'agriculture et pas de produits locaux ! Pendant trois semaines, de nombreux restaurants parisiens vont afficher des pancartes pour dire lesquels de leurs ingrédients viennent de région parisienne, et des marchés de producteurs locaux sont organisés un peu partout dans la région.

50% de la superficie de l'ïle-de-France est agricole, on l'oublie parfois, on pense plus aux villes urbanisées. Mais le blé francilien produit deux fois la consommation parisienne ! On a aussi des pommes de terre, des betteraves, du chou, du cresson !" Gérard Hébert, conseiller régional (LR) d'Île-de-France

Des marchés de producteurs locaux sont organisés chaque semaine, le mardi et samedi, à Paris, Pantin et Sevran. D'autres plus ponctuellement dans les villes de la région. Pour trouver les restaurants participants et les adresses des marchés, rendez-vous sur le site du CERVIA, le Centre régional de valorisation et d'innovation agricole et alimentaire d'ïle-de-France.